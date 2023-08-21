Передача Данией истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Об этом заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.

"Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта, - говорится в заявлении дипломата. - Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет".

При этом Барбин напоминает, что цели СВО по обеспечению Россией своей национальной безопасности будут достигнуты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также объявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.