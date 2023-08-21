Пилот ВВС Австрии: Если бы F-16 не были обещаны Киеву, они попали бы в музей
Один из лучших военных летчиков Австрии, чья фамилия не называется, заявил, что если бы истребители F-16 не были обещаны Украины, они попали бы в музей. Слова эксперта приводит австрийское издание eXXpress.
Издание утверждает, что половина Европы и, конечно, большинство украинцев аплодируют Нидерландам и Дании за то, что они согласились совместно передать украинским ВВС истребители типа F-16 Fighting Falcon производства Lockheed Martin. Но неназванный военный пилот в беседе с корреспондентом eXXpress рассказал, что провел несколько тренировок в США и уверен - эту передачу (если она состоится, конечно) следует рассматривать как политическую уступку Киеву.
По словам эксперта, создание превосходства в воздухе - это непростая задача даже для 61 истребителя F-16, "украинским пилотам придется очень внимательно следить за тем, чтобы не попасть в зону действия российских ПВО С-300 и С-400", которые запросто могут нейтрализовать воздушные цели на большом расстоянии.
Пилот ВВС Австрии заявил также, что с получением самолетов F-16 у Украины возникнут большие проблемы. К примеру, как не сосредоточить на летном поле слишком много F-16, поскольку видео горящих американских истребителей стали бы для западноевропейских сторонников Украины таким же тяжелым ударом, как видео с подбитыми танками Leopard 2.
Во-вторых, понадобится создать большую сервисную команду, поскольку двигатели, гидравлические и электронные запчасти самолетов придется постоянно менять. Важна также возможность работать без помех, создаваемых российскими ВВС, а также огромный склад запчастей, неподверженный бомбардировкам. Кроме того, эксперт посоветовал украинским пилотам F-16 избегать встреч в небе с российскими МиГ-29.