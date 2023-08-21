Финляндия призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки сохранит расходы на оборону на уровне как минимум в два процента от ВВП и призывает другие страны ЕС поступить так же. Об этом сообщает Yle.

Такое заявление Валтонен сделала на встрече глав дипломатических миссий Финляндии.

«Финляндия хочет стать примером и мотивировать европейские страны больше инвестировать в оборону. Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность», - подчеркнула министр.

По ее словам, власти Финляндии планируют сохранить двухпроцентный уровень расходов на оборону на долгие годы.

Также Валтонен заявила, что Финляндия поддерживает Украину настолько, насколько может, но когда речь идет о материальной поддержке, необходимо учитывать собственные потребности страны и ее обязательства перед НАТО.

«Как приграничное государство [ЕС] Финляндия должна заботиться о своей защите», - подчеркнула глава МИД.

Ключевым партнером Финляндии в области обороны Валтонен назвала США и подчеркнула, что членство в НАТО укрепляет безопасность Финляндии и стабильность в Северной Европе.