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В НАТО выдвинули Украине условие по использованию истребителей F-16

Украина сможет использовать истребители американского производства F-16 только на своей территории, заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Его цитирует агентство Reuters.

«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.

В Белом доме рассказали, когда Украина получит F-16

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16. По его словам, это только начало.

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