Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield

Военнослужащие Республики Кореи и США приступили к проведению совместных учений Ulchi Freedom Shield. Как сообщает агентство Yonhap, военные отрабатывают сценарий полномасштабной войны.

Ожидаются полевые и командно-штабные учения на основе компьютерных симуляций, а также мероприятия по проверке гражданской обороны. Всего в рамках Ulchi Freedom Shield планируется провести около 30 совместных полевых учений. Для сравнения, прошлым летом их было 13, а весной состоялось 25.

Также в ближайшее время к мероприятиям присоединятся представители других стран — членов командования ООН. Это будут Австралия, Великобритания, Канада, Таиланд, Филиппины и Франции.