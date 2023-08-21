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Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield

Военнослужащие Республики Кореи и США приступили к проведению совместных учений Ulchi Freedom Shield. Как сообщает агентство Yonhap, военные отрабатывают сценарий полномасштабной войны.

Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield
© ТАСС

Ожидаются полевые и командно-штабные учения на основе компьютерных симуляций, а также мероприятия по проверке гражданской обороны. Всего в рамках Ulchi Freedom Shield планируется провести около 30 совместных полевых учений. Для сравнения, прошлым летом их было 13, а весной состоялось 25.

Также в ближайшее время к мероприятиям присоединятся представители других стран — членов командования ООН. Это будут Австралия, Великобритания, Канада, Таиланд, Филиппины и Франции.

Напомним, что ранее Минобороны Южной Кореи заявляло, что на фоне проведения учений военнослужащие страны также повысят уровень готовности. Это необходимо в случае ответных шагов со стороны КНДР.

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