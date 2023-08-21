Врио губернатора Запорожской области сообщил об уничтожении трех штурмовых групп ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что три штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 40 человек были уничтожены российскими войсками в результате стрелкового боя.

© Газета.Ru

По его словам, они пытались вклиниться в передний край российской обороны севернее села Вербовое, а также замаскировать РСЗО «Град» в лесополосе. В это время по ним было нанесено огневое поражение, отметил он.

По информации Балицкого, за сутки потери ВСУ на Запорожском направлении составили 133 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.

21 августа Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Ранее в ДНР рассказали о попытках украинских военных закрепиться в двух районах.