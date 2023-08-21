$93.40-0.34101.48-0.70

БПЛА пытался атаковать Калужскую область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Калужскую область. Об этом в своем Владислав Шапша.

БПЛА пытался атаковать Калужскую область
© Lenta.ru

Он уточнил, что дрон был обнаружен в Кировском районе региона.

По словам главы Калужской области, отражение атаки осложнялось погодными условиями, однако налет был отражен.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил Шапша.

Ранее сегодня, 21 августа, две атаки беспилотников были отражены в Подмосковье. Кроме того о громких звуках, напоминающих взрывы, сообщали жители Ростовской области.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости