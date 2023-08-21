Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Калужскую область. Об этом в своем Владислав Шапша.

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Он уточнил, что дрон был обнаружен в Кировском районе региона.

По словам главы Калужской области, отражение атаки осложнялось погодными условиями, однако налет был отражен.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил Шапша.