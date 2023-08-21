В Германии призвали ускорить передачу Украине ракет Taurus

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала договоренности о поставках Киеву истребителей F-16 и призвала как можно скорее решить вопрос с передачей украинским властям ракет Taurus. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что достигнута «прорывная договоренность» по поставкам истребителей F-16. По его словам, Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета. Также стало известно, что Дания направит Киеву 19 истребителей F-16.

Глава комитета по обороне парламента Германии приветствовала это решение.

«Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине», - заявила Штрак-Циммерманн радиостанции Deutschlandfunk.

Также Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus.