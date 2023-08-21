В Германии призвали ускорить передачу Украине ракет Taurus
Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала договоренности о поставках Киеву истребителей F-16 и призвала как можно скорее решить вопрос с передачей украинским властям ракет Taurus. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что достигнута «прорывная договоренность» по поставкам истребителей F-16. По его словам, Нидерланды пообещали направить Украине 42 таких самолета. Также стало известно, что Дания направит Киеву 19 истребителей F-16.
Глава комитета по обороне парламента Германии приветствовала это решение.
«Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине», - заявила Штрак-Циммерманн радиостанции Deutschlandfunk.
Также Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала ускорить принятие решения по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus.
При этом ранее соцопрос в ФРГ показал, что большинство немцев выступили против поставки крылатых ракет Taurus на Украину. А канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.