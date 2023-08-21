Военные команды Северного флота провели гонку по пересеченной местности

На территории военно-патриотического парка "Патриот" Северного флота прошли гонки по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями под названием "Герои Севера - Заполярный рубеж".

© Российская Газета

Как сообщила пресс-служба Северного флота, в этом году трасса была сложнее - подготовили 22 препятствия на дистанции в 5,6 километра. Впервые маршрут включал такое сложное препятствие, как бассейн.

Победителем гонки среди мужских команд силовых структур стала команда армейского корпуса Северного флота "Армата". Военнослужащие именно этого объединения в большинстве своем участвуют в спецоперации.