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Украинские военные обвинили командиров в нерешительности

Украинские военные, опрошенные The New York Times, заявили, что нерешительность командиров стоит ВСУ большого количества жизней. По их словам, зачастую им приказывают отступить, не посылая подкрепление.

Украинские военные обвинили командиров в нерешительности
© РИА Новости

«Если бы у нас был более жесткий приказ, что у нас нет выбора, мы должны взять деревню, мы бы это сделали», - рассказал газете офицер по имени Алексей.

По его словам, вместо этого командиры отложили попытки штурма и за это время окопы были заминированы. После того, как первая атака столкнулась с трудностями, командиры приказали отступить, чтобы перегруппироваться, вместо того, чтобы посылать подкрепление.

NYT отмечает, что в начале наступления подразделение Алексея потеряло 15 человек за четыре дня неудачных попыток штурма одной деревни.

Телеканал CNN ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, знакомых с последними разведданными, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Источники канала заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку оно способно усилить сомнения в целесообразности поддержки Украины Вашингтоном

По словам высокопоставленного западного дипломата, «крайне маловероятно», что Украина сможет изменить расстановку сил в ближайшие недели.

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