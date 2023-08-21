Украинские военные обвинили командиров в нерешительности

Украинские военные, опрошенные The New York Times, заявили, что нерешительность командиров стоит ВСУ большого количества жизней. По их словам, зачастую им приказывают отступить, не посылая подкрепление.

«Если бы у нас был более жесткий приказ, что у нас нет выбора, мы должны взять деревню, мы бы это сделали», - рассказал газете офицер по имени Алексей.

По его словам, вместо этого командиры отложили попытки штурма и за это время окопы были заминированы. После того, как первая атака столкнулась с трудностями, командиры приказали отступить, чтобы перегруппироваться, вместо того, чтобы посылать подкрепление.

NYT отмечает, что в начале наступления подразделение Алексея потеряло 15 человек за четыре дня неудачных попыток штурма одной деревни.

Телеканал CNN ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, знакомых с последними разведданными, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Источники канала заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку оно способно усилить сомнения в целесообразности поддержки Украины Вашингтоном