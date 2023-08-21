В Нигере объявили о мобилизации против военной интервенции

Власти Нигера объявили о мобилизации в народное ополчение более 50 тысяч человек. Об этом сообщает проправительственный портал Lesahel.

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Один из организаторов инициативы, получившей название «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества», Юнусс Хим рассказал, что количество людей, желающих защитить Нигер от возможной военной интервенции со стороны других стран, превысило все ожидания.

По его словам, при всех расчетах властей сложно было представить, что возможно мобилизовать такое количество людей.

Хим добавил, что из-за большого наплыва людей, властям пришлось на время приостановить набор в ополчение.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.