В Нигере на призыв о добровольной мобилизации откликнулись свыше 50 тысяч человек. Как сообщает портал Lesahel, об этом заявил один из организаторов мобилизации Юнусс Хима.

Призыв в армию проходил на городском стадионе в столице страны, Ниамее, в рамках акции «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества».

«Сегодня менее чем за два часа мобилизовались 50 тысяч нигерийцев. Мы никогда не думали, что сможем (столько — прим. ред.) мобилизовать», — заявил Хима.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества». СМИ сообщали, что действие конституции от 2010 года приостановлено, а Тчиани взял на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом.