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Минобороны заявило о пресечении атаки БПЛА в Московской области

В Минобороны России заявили, что утром 21 августа была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа в Московской области.

Минобороны заявило о пресечении атаки БПЛА в Московской области
© РИА Новости

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что российскими силами ПВО украинский БПЛА был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В итоге он потерпел крушение в районе населённого пункта Покровское Одинцовского района.

Пострадавших в результате происшествия нет.

20 августа стало известно, что ВС России пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летальными аппаратами самолётного типа по объектам на территории России.

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