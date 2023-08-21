Спецоперация на Украине 21 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 августа 2023 года.

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном направлении

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Вооруженные силы Украины предприняли шесть попыток наступления на купянском направлении, но российские войска Западной группировки успешно отразили их. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как сообщает военное ведомство, российские солдаты отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также в районе поселка Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Потери армии Украины составили до 60 бойцов, три автомобиля, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Рогов заявил о «перемалывании» российскими силами ВСУ в Запорожской области

Бойцов Вооруженных сил Украины в Запорожской области «переломали» российские военнослужащие. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Он уточнил, что российская сторона продолжает удерживать свои позиции в Работино, а по позициям противника ведутся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500.

«Наши спартанцы перемалывают элиту, которую командование ВСУ держало в резерве для главного этапа контрнаступления, — заявил Рогов.

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, применив 99 различных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — семь из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Под огонь попали районы семи населенных пунктов: Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Ольгинка.