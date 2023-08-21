Экипаж Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации

Кроме того, летчики обеспечили действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.