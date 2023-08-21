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Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что КНДР может применить ядерное оружие

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе заседания правительства заявил, что Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие, сообщает информационное агентство "Рёнхап".

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что КНДР может применить ядерное оружие
© KCNA/Reuters

По словам президента, для достижения своей цели в войне Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие. Юн Сок Ёль призвал готовиться к противостоянию возможным попыткам КНДР в случае войны с помощью распространения "фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил" посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее. Он также предупредил о вероятных намерениях Пхеньяна парализовать посредством атак на атомные электростанции, передовые промышленные объекты и телекоммуникационные сети национальную инфраструктуру Южной Кореи.

Ранее президент Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейские военные должны сосредоточиться на наращивании потенциала для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи. По его словам, этим вопросам нужно уделить приоритетное внимание, поскольку от КНДР исходит "ассиметричная и неминуемая" угроза на фоне ядерных испытаний, разработки БПЛА и возможностей для кибератак.

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