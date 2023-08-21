Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что КНДР может применить ядерное оружие

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе заседания правительства заявил, что Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие, сообщает информационное агентство "Рёнхап".
По словам президента, для достижения своей цели в войне Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие. Юн Сок Ёль призвал готовиться к противостоянию возможным попыткам КНДР в случае войны с помощью распространения "фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил" посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее. Он также предупредил о вероятных намерениях Пхеньяна парализовать посредством атак на атомные электростанции, передовые промышленные объекты и телекоммуникационные сети национальную инфраструктуру Южной Кореи.
Ранее президент Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейские военные должны сосредоточиться на наращивании потенциала для сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи. По его словам, этим вопросам нужно уделить приоритетное внимание, поскольку от КНДР исходит "ассиметричная и неминуемая" угроза на фоне ядерных испытаний, разработки БПЛА и возможностей для кибератак.