Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что КНДР может применить ядерное оружие

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе заседания правительства заявил, что Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие, сообщает информационное агентство "Рёнхап".

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По словам президента, для достижения своей цели в войне Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие. Юн Сок Ёль призвал готовиться к противостоянию возможным попыткам КНДР в случае войны с помощью распространения "фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил" посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее. Он также предупредил о вероятных намерениях Пхеньяна парализовать посредством атак на атомные электростанции, передовые промышленные объекты и телекоммуникационные сети национальную инфраструктуру Южной Кореи.