Российские военные рассказали о сожженных американских Bradley

Военные из 71-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказали о сожженных американских Bradley на запорожском направлении. Их слова передает РИА Новости.

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Как рассказал командир роты с позывным Админ, Bradley смогли доехать до российских окопов, поэтому под его командованием пехоте пришлось их уничтожать с помощью РПГ. «ПТУРы, можно сказать, на 90 процентов сжигали технику. Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши», — добавил боец с позывным Монах.