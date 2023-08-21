ВДВ России отразили наступление ВСУ на западных окраинах Артёмовска
Бойцы Воздушно-десантных войск отразили попытку наступления украинской армии на западных окраинах Артёмовска. Об этом рассказало Минобороны России.
В Telegram-канале министерства говорится, что операторы беспилотников зафиксировали выдвижение нескольких групп украинской пехоты к позициям российских войск.
Десантники позволили противнику добраться до определённого рубежа и занять несколько лесопосадок. После этого российские бойцы открыли огонь по ВСУ из ручных противотанковых гранатомётов.
«По выжившим боевикам, спасающимся бегством, бойцы «крылатой пехоты» отработали из автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя» и 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта «Корд»», — пишет Минобороны России.
Российская армия отбила атаку, уничтожив большую часть личного состава ВСУ.
Ранее ведомство показало видео уничтожения бронетранспортёра ВСУ на Южно-Донецком направлении с помощью управляемой ракеты.