ВДВ России отразили наступление ВСУ на западных окраинах Артёмовска

Бойцы Воздушно-десантных войск отразили попытку наступления украинской армии на западных окраинах Артёмовска. Об этом рассказало Минобороны России .

В Telegram-канале министерства говорится, что операторы беспилотников зафиксировали выдвижение нескольких групп украинской пехоты к позициям российских войск.

Десантники позволили противнику добраться до определённого рубежа и занять несколько лесопосадок. После этого российские бойцы открыли огонь по ВСУ из ручных противотанковых гранатомётов.