Минобороны сообщило об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

Минобороны: ракетным ударом на станции Межевая уничтожено три вагона ВСУ с боеприпасами
В результате ракетного удара Южной группировки Вооруженных сил РФ по железнодорожной станции Межевая было уничтожено три вагона с боеприпасами. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, ракетными подразделениями Южной группировки российских войск на Авдеевском направлении был нанесен удар по станции разгрузки Межевая. В результате этого было уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника.
Кроме того, сообщил Астафьев расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск в районе Новодмитровки.
Ранее председатель запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что информация о том, что Работино перешло под контроль Вооруженных сил Украины, является ложной. По словам Рогова, он тщательно проверил подобные сообщения в нескольких источниках, три из которых физически находятся на передовой в Ореховском направлении и все они ее опровергают.