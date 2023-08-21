Минобороны сообщило об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

В результате ракетного удара Южной группировки Вооруженных сил РФ по железнодорожной станции Межевая было уничтожено три вагона с боеприпасами. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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По его словам, ракетными подразделениями Южной группировки российских войск на Авдеевском направлении был нанесен удар по станции разгрузки Межевая. В результате этого было уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника.

Кроме того, сообщил Астафьев расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск в районе Новодмитровки.