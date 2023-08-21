Новая российская БМП «Манул» получит более мощный двигатель

Российская боевая машина пехоты «Манул», которую разрабатывают на «Курганмашзаводе», получит более мощный двигатель. Об этом сообщили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы».

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«В „Манулах“ изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки. Машину оснастят более мощным двигателем УТД-32Т, он будет размещаться в передней части», — передает РИА Новости слова курганских разработчиков.

Усиленный двигатель обеспечит удобный вход в БПМ экипажу через заднюю аппарель (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники — прим. URA.RU), что облегчит загрузку грузов и боеприпасов.

В компании «Высокоточные комплексы» добавили, что «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных машин, самоходных артиллерийских установок и противовоздушных систем. Двигатель поступит в серийное производство по окончании разработки и испытаний.

Работу над выпуском «Манулов» начали в августе 2022 года. Машину разрабатывают с учетом требований Минобороны России по итогам применения в ходе спецоперации на Украине.