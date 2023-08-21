Объявленная в четырех областях Украины воздушная тревога отменена

Воздушную тревогу в четырех областях на востоке Украины отменили спустя 40 минут после ее объявления. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, передает РИА Новости.

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Тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, а также в контролируемых киевскими властями районах Донецкой народной республики и Запорожской области. Днем 20 августа воздушная тревога была объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

До этого воздушную тревогу объявляли в Киевской и ряде других областей на востоке и в центре Украины. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).