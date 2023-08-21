Южная Корея и США начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield

Военнослужащие Республики Корея и США начали проведение совместных учений под названием Ulchi Freedom Shield. Комбинированные учения будут продолжаться до 31 августа. Об этом информирует ТАСС.
По информации агентства Рёнхап, в рамках Ulchi Freedom Shield проводятся полевые и командно-штабные учения, основанные на компьютерных симуляциях, а также тренировки по гражданской обороне. Отмечается, что в этом году планируется провести около 30 совместных полевых учений, в то время как летом прошлого года их было 13.
Весной в ходе учений Freedom Shield было проведено 25 маневров. Учения также предусматривают участие представителей государств – членов Командования ООН, включая Австралию, Великобританию, Канаду, Таиланд, Филиппины и Францию.
Представители южнокорейского оборонного ведомства ранее заявляли, что на фоне проведения совместных учений с США, военнослужащие Южной Кореи повысят готовность в связи с возможными ответными действиями со стороны Северной Кореи.