Южная Корея и США начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield

Военнослужащие Республики Корея и США начали проведение совместных учений под названием Ulchi Freedom Shield. Комбинированные учения будут продолжаться до 31 августа. Об этом информирует ТАСС.

По информации агентства Рёнхап, в рамках Ulchi Freedom Shield проводятся полевые и командно-штабные учения, основанные на компьютерных симуляциях, а также тренировки по гражданской обороне. Отмечается, что в этом году планируется провести около 30 совместных полевых учений, в то время как летом прошлого года их было 13.