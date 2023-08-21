«Рёнхап»: Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску крылатых ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын инспектировал запуск крылатых ракет на борту корабля ВМС Корейской народной армии.

Об этом сообщило агентство «Рёнхап» .

Ранее КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын распорядился нарастить производство ракет в Северной Корее.