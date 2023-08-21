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«Рёнхап»: Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску крылатых ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын инспектировал запуск крылатых ракет на борту корабля ВМС Корейской народной армии.

«Рёнхап»: Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску крылатых ракет
© ТАСС

Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Лидер КНДР проинспектировал 2-ю гвардейскую флотилию надводных судов Восточного морского флота ВМС Корейской народной армии», — передаёт агентство.

Ранее КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын распорядился нарастить производство ракет в Северной Корее.