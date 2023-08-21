«Рёнхап»: Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску крылатых ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын инспектировал запуск крылатых ракет на борту корабля ВМС Корейской народной армии.
Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
«Лидер КНДР проинспектировал 2-ю гвардейскую флотилию надводных судов Восточного морского флота ВМС Корейской народной армии», — передаёт агентство.
Ранее КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолёта США.
Также сообщалось, что Ким Чен Ын распорядился нарастить производство ракет в Северной Корее.