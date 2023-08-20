Кадыров заявил об успехах спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении
Специалисты из подразделения БПЛА спецназа «Ахмат» вычислили замаскированные позиции украинской стороны на клещеевском направлении. Об этом Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«Наши парни отследили дислокацию, а после уже, используя FPV-дроны, уничтожили не только лазутчика, но и всю его локацию», — рассказал он.
Кадыров отметил эффективность таких дронов в уничтожении техники и живой силы противника. Он также выразил благодарность военным, «которые в круглосуточном режиме дают достойный отпор врагу и планомерно выполняют поставленную задачу».
Ранее глава Чечни сообщил о большом скоплении техники и сил украинской армии на ореховском направлении. По его словам, противник несет значительные потери.
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