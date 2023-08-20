В ЭКОВАС остались недовольны речью лидера мятежников в Нигере

Выступление главы правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» генерала Абдурахмана Тчиани вызвало недовольство в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом передает радиостанция RFI.

Тчиани в своем выступлении рассказал, что переходный период в стране продлится не более трех лет.

«То, что он ждал прибытия нашей делегации, чтобы сделать это заявление, - ясное указание для нас… Эта речь даже не потребует переговоров между главами государств субрегиона», - высказался один из представителей делегации.

Собеседник радиостанции, отвечая на вопрос, означает ли это конец диалога с Нигером, отметил, что ЭКОВАС об этом не заявлял, но «движется вперед», и у него есть «цель».