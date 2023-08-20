В Пентагоне предупредили о последствиях поставок вооружения Украине

WP: Пентагон может столкнуться с проблемами из-за поставок вооружения Украине
Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американском оборонном министерстве.
В публикации отмечается, что ведомство предупредило о последствиях поставок вооружения украинской стороне.
По словам одного из источников издания, стоящие перед Пентагоном задачи не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе. Газета подчеркивает, чтобы у американской стороны были адекватные запасы, производство и промышленная база, ведомству необходимо иметь закупки на более высоком уровне.
Другой источник издания в Пентагоне добавил, что министерство хочет гарантировать, что сможет удерживать внимание правительства, союзных государств и партнеров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения.
До этого председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем.