Военный эксперт сравнил характеристики F-16 с российскими самолётами

«Командирская вышка, где будут работать офицеры, которые будут управлять полётом лётчика-истребителя. Радиолокационные станции, которые будут показывать, что впереди, справа и слева самолёта. Должен быть минизавод по подготовке самолёта к вылету и обслуживанию после возвращения. Должен быть минизавод по очистке авиационного керосина, должны быть склады для хранения ракет воздух-воздух и так далее. Там много чего должно быть. На каждого лётчика должно быть 50—60 человек персонала, который его обслуживает. Ничего этого на Украине нет», — перечислил он.