Серьезность заявления ЭКОВАС о вторжении в Нигер оценили

Эксперт в области международных отношений из Сенегала Адам Гайе заявил, что члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не обладают достаточными финансовыми ресурсами для проведения военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что не может поверить, что у ЭКОВАС достаточно денег, чтобы провести интервенцию в страну с площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Он считает, что это невозможно, а заявление является блефом.

«Заявление группы о том, что она запланировала военное вмешательство, является просто стратегическим шагом, направленным на то, чтобы нигерская военная хунта пребывала в ожидании», — подчеркнул эксперт.