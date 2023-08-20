Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ под Николаевом

Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что военные нашли склад боеприпасов ВСУ в районе города Очаков. В целом, как отметил Конашенков, на херсонском направлении при огневом поражении противник потерял часть живой силы, а также два автомобиля.

Помимо этого, российские военные сбили еще 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) войск Украины. По данным генерал-лейтенанта, это произошло в том числе рядом с поселениями Каменка и Новоалексеевка в Херсонской области. Российские средства ПВО также перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее еще один украинский склад боеприпасов был уничтожен в Харьковской области. Тогда российские военные сработали вблизи Каменки. Кроме того, в островной зоне в Херсонской области войска разбили две лодки и 120-миллиметровый миномет ВСУ.