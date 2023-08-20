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СМИ: мятежники опасаются нападения Франции на Нигер

Франция намеревается осуществить нападение на Нигер, предположил глава правящего в республике после переворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

СМИ: мятежники опасаются нападения Франции на Нигер
© globallookpress.com

Генерал неоднократно высказывал опасения, что Франция «активно планирует нападение», отметил источник.

Собеседник агентства напомнил, что на территории Нигера по соглашению с прежними властями республики находится порядка 1,5 тыс. французских солдат.

По словам источника, на переговорах с делегацией ЭКОВАС, прошедших накануне, лидер мятежников обратился с призывом отменить санкции. Вместе с тем, он не предложил ничего взамен.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался прямо ответить на вопрос о планах Запада в отношении Нигера. Он отметил, что судьбу республики должен решить ЭКОВАС.

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