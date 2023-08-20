СМИ: мятежники опасаются нападения Франции на Нигер

Франция намеревается осуществить нападение на Нигер, предположил глава правящего в республике после переворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

Генерал неоднократно высказывал опасения, что Франция «активно планирует нападение», отметил источник.

Собеседник агентства напомнил, что на территории Нигера по соглашению с прежними властями республики находится порядка 1,5 тыс. французских солдат.

По словам источника, на переговорах с делегацией ЭКОВАС, прошедших накануне, лидер мятежников обратился с призывом отменить санкции. Вместе с тем, он не предложил ничего взамен.