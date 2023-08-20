Стало известно об отсутствии у Украины ресурсов для «лобовых атак»

Руководство Украины испытывает разочарование в западных партнерах из-за малых поставок оборудования и оружия. Об этом сообщает The Economist.

© lenta.ru

Издание утверждает, ссылаясь на Сергея Лещенко — представителя офиса президента Украины, — что власти страны особенно разочарованы недостаточными поставками оборудования, обещанного Западом. По словам Лещенко, это «расстраивает и демотивирует».

Кроме того, инсайдер The Economist в генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что у украинской армии отсутствуют ресурсы для «проведения лобовых атак, о которых умолят Запад». Он отметил, что Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных сотен. ВСУ также испытывает известную нехватку машин для разминирования.

Еще одной проблемой, по словам инсайдера, является российское превосходство в воздухе. Именно по причине слабой поддержки с воздуха и необходимости проходить через минные поля командование ВСУ якобы «оттягивало контрнаступление до последнего». Кроме того, источник заявил, что провальный старт наступления в июле, заставил ВСУ скорректировать планы и «больше не планировать операций, предполагающих большие потери».