В ФРГ предложили предоставлять €5 млрд в год военной помощи Украине
Финансовые власти ФРГ заявили о намерении ежегодно выделять Украине 5 млрд евро в качестве военной и гуманитарной помощи. Инициативу направил в парламент министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.
Линднер сделал заявление в Берлине, на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ.
«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму 5 млрд евро ежегодно в качестве военной поддержки», - сообщил он.
Министр отметил, что деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь, включая прием, размещение и уход за беженцами.
Пока неясно, утвердит ли эту инициативу немецкий парламент.
Линднер отметил, что ФРГ уже предоставила Украине 22 млрд евро, из них 12 млрд пошли на вооружения для Киева.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада остается все меньше желания поддерживать Киев финансово и военном плане. С начала СВО западная помощь Украине превысила 160 миллиардов долларов.