В ФРГ предложили предоставлять €5 млрд в год военной помощи Украине

Финансовые власти ФРГ заявили о намерении ежегодно выделять Украине 5 млрд евро в качестве военной и гуманитарной помощи. Инициативу направил в парламент министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

Линднер сделал заявление в Берлине, на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ.

«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму 5 млрд евро ежегодно в качестве военной поддержки», - сообщил он.

Министр отметил, что деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь, включая прием, размещение и уход за беженцами.

Пока неясно, утвердит ли эту инициативу немецкий парламент.

Линднер отметил, что ФРГ уже предоставила Украине 22 млрд евро, из них 12 млрд пошли на вооружения для Киева.