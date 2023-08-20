Зеленский сообщил о договоренности с Нидерландами о поставках истребителей  F-16

На встрече с с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте достигнута «прорывная договоренность» по поставкам истребителей F-16, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях. Об этом пишет «Российская газета».

Украинский лидер отметил, что с сегодняшнего дня в вопросе о поставках истребителей «появилась конкретика».

Зеленский добавил, что Нидерланды пообещали направить Украине 42 самолета F-16.

Свою публикацию глава Украины сопроводил фотографией, на которой он запечатлен вместе с улыбающимся Марком Рютте на военной авиабазе в Нидерландах.