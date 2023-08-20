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Зеленский сообщил о договоренности с Нидерландами о поставках истребителей  F-16

На встрече с с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте достигнута «прорывная договоренность» по поставкам истребителей F-16, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях. Об этом пишет «Российская газета».

Зеленский сообщил о договоренности с Нидерландами о поставках истребителей F-16
© globallookpress.com

Украинский лидер отметил, что с сегодняшнего дня в вопросе о поставках истребителей «появилась конкретика».

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Зеленский добавил, что Нидерланды пообещали направить Украине 42 самолета F-16.

Свою публикацию глава Украины сопроводил фотографией, на которой он запечатлен вместе с улыбающимся Марком Рютте на военной авиабазе в Нидерландах.

Сроки поставок Зеленский не назвал. Кроме того, он не сообщил, в каком состоянии находятся обещанные самолеты.

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