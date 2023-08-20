Кадыров сообщил о скоплении техники и сил ВСУ на ореховском направлении

На Ореховском направлении наблюдается большое скопление техники и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно. (...) На счету у наших парней десятки единиц уничтоженной вражеской техники. И это только на Ореховском направлении. Из раза в раз противник наступает на одни и те же грабли, неся большие потери», — говорится в публикации.

Кадыров отметил, что речь идет о подразделении БПЛА батальона «Юг-АХМАТ». Он заявил, что задача коптерщиков заключается в обнаружении и уничтожении целей, но реализация требует немало усилий. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы справляются со всеми задачами и добавил, что в успешном уничтожении западной техники есть и заслуга операторов беспилотников, которые «без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага».