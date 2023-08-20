МО РФ: Пресечена попытка атаки двумя БПЛА территории России

Около 14:00 была пресечена попытка попытка атаки двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа объектов на территории России. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в министерстве обороны РФ.

— Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области, — сообщили в ведомстве.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью 20 августа сообщил, что российская система ПВО сбила украинский беспилотник при попытке пролета в столицу на южном направлении.