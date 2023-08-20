МО РФ: Пресечена попытка атаки двумя БПЛА территории России
Около 14:00 была пресечена попытка попытка атаки двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа объектов на территории России. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в министерстве обороны РФ.
— Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области, — сообщили в ведомстве.
В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, пишет Telegram-канал «Минобороны России».
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью 20 августа сообщил, что российская система ПВО сбила украинский беспилотник при попытке пролета в столицу на южном направлении.
Накануне Минобороны России также сообщило, что украинская армия предприняла попытку атаки беспилотниками на объекты в Москве и области. Беспилотник также сбили над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.