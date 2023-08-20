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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Белгороде

В Белгороде произошли взрывы. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

СМИ сообщают о взрывах в Белгороде
© РИА Новости

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.