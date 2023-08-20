СМИ сообщают о взрывах в Белгороде

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгры«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в БелгородеRT на русском20 августа, 15:02В Белгороде произошли взрывы. Об этом пишет «СТРАНА.ua».© РИА НовостиРанее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве гранаты в детском доме в ЛНР.Военные новости, Горячая новостьГлавные новостиБольше новостейRT на русском: главные новостиСК: двое подростков до смерти избили мужчину в ПермиВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Константиновки и Ивано-ДарьевкиМО: в районе Очакова Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ