Военно-комические силы РФ уничтожили украинский бронетранспортер на Южно-Донецком направлении, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, техника противника была ликвидирована ударом управляемой ракеты, выпущенной вертолетом Ка-52.

На опубликованных кадрах пилот фиксирует цель, после чего начинает отсчет. В результате прямого попадания украинский бронетранспортер загорается. На кадрах с другого ракурса видно, что в воздух поднимается столб дыма.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали РИА Новости, что на Запорожском направлении были уничтожены американские БМП Bradley. Российские военные сожгли их с применением ручных противотанковых гранатометов. Как уточнил командир роты с позывным Админ, американские машины планировали доехать до российских окопов. Чтобы этого не произошло, было принято решение об их ликвидации.