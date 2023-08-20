Вблизи Тайваня заметили 45 самолетов ВВС Китая

Комплексы ПВО Тайваня за минувшие сутки засекли приближение к острову 45 самолетов и вертолетов Народно-освободительной армии КНР. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В частности, в ходе одного из приграничных инцидентов срединную линию Тайваньского пролива пересекла крупная авиационная группа в составе 9 SU-30, 12 истребителей J-10 и 4 J-11. В нее входили также транспортный самолет Y-9 и многоцелевой вертолет Z-9.

В ведомстве уточнили, что для наблюдения за самолетами КНР были направлены патрули. Кроме того, тайваньские военные развернули ракетные комплексы наземного базирования.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась в августе 2022 года, когда, несмотря на многократные предупреждения Пекина, в Тайбэй нанесла визит занимавшая пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.