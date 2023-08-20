В ВСУ утверждают, что американский истребитель F-16 уже бывал на Украине

Американский истребитель ранее прилетал на Украину, рассказал командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

«Самолет F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах», - заметил Олещук.

Командующий отметил, что украинские летчики проводили совместные учения с американскими. Следовательно, подчеркнул он, у пилотов «есть опыт эксплуатации самолета F-16».

Олещук отметил, что специалисты ведут работы по подготовке к приему истребителей взлетно-посадочных полос украинских аэродромов. Кроме того, добавил он, строятся защитные сооружения и ведется реконструкция соответствующей инфраструктуры.