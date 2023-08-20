Российские военные рассказали об используемых ВСУ беспилотниках

Российские военные рассказали о дронах, которые применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), для замедления продвижения российских войск на купянском участке фронта у поселка Новоселовское. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка заявил в беседе с информационным агентством, что военнослужащие ВСУ активно используют не только боевые, но и переделанные промышленные беспилотники.

«Противник использует "Бабу-Ягу" (промышленный дрон, оснащенный четырьмя кумулятивными минами — прим. «Ленты.ру»). Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было — семь, их семь летало над нашими позициями… Но мы тоже их сбиваем», — рассказал собеседник агентства.

Командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий, в свою очередь, заявил, что ВСУ используют различные беспилотники для ударов не только по технике, но и по военнослужащим Российской армии.

«Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком "охотятся". Так что стараемся передвигаться скрытно», — пояснил он.