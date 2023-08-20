Стало известно, что США не производят баллистические ракеты в нужном Киеву количестве
В США заявили, что американский ВПК не способен произвести количество тактических ракет, достаточное для перелома ситуации в пользу Киева. Об этом сообщает Financial Times.
Американские чиновники считают, что требования Украины превосходят возможности оборонной промышленности США.
«Штаты не производят такое количество тактических баллистических ракет, которое может внести существенные изменения на поле боя», - отмечает издание.
Аналитики считают, что в 2024 году США придется сократить поставки на Украину. Белый дом не сможет поставлять Киеву такое же количество оружия, как сейчас.
Ранее стало известно о разногласиях американских и украинских чиновников на фоне неудачного контрнаступления Киева.
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