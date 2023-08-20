США не производят баллистические ракеты в нужном Киеву количестве

В США заявили, что американский ВПК не способен произвести количество тактических ракет, достаточное для перелома ситуации в пользу Киева. Об этом сообщает Financial Times.

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Американские чиновники считают, что требования Украины превосходят возможности оборонной промышленности США.

«Штаты не производят такое количество тактических баллистических ракет, которое может внести существенные изменения на поле боя», - отмечает издание.

Аналитики считают, что в 2024 году США придется сократить поставки на Украину. Белый дом не сможет поставлять Киеву такое же количество оружия, как сейчас.