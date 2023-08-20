У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются варианты действий при проведении контрнаступления. Об этом в воскресенье, 20 августа пишет газета The Washington Post.

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— Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, — говорится в материале.

Продвижение киевского режима ограничилось горсткой деревень, в то время как российские войска значительно продвигаются вперед на север. Кроме того, план по обучению украинских пилотов американским F-16 откладывается.

Как пишет издание, неспособность ВСУ продемонстрировать решительный успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик. Из-за этого международная поддержка киевского режима может ослабнуть, пишет The Washington Post.

Незадолго до этого экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что армия Украины утратила свой боевой потенциал, конфликт перешел на финальную стадию.