WP: ВСУ исчерпали варианты действий при контрнаступлении
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются варианты действий при проведении контрнаступления. Об этом в воскресенье, 20 августа пишет газета The Washington Post.
— Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, — говорится в материале.
Продвижение киевского режима ограничилось горсткой деревень, в то время как российские войска значительно продвигаются вперед на север. Кроме того, план по обучению украинских пилотов американским F-16 откладывается.
Как пишет издание, неспособность ВСУ продемонстрировать решительный успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик. Из-за этого международная поддержка киевского режима может ослабнуть, пишет The Washington Post.
Незадолго до этого экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что армия Украины утратила свой боевой потенциал, конфликт перешел на финальную стадию.
В свою очередь обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что для киевского режима остались только неблагоприятные варианты исхода конфликта. По его мнению, самым страшным вариантом для ВСУ может стать контрнаступление России.