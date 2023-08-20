Мобилизация: последние новости на сегодня 20 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 августа 2023, в материале «Рамблера».

Панферов заявил о желании возрастных жителей Новосибирска отправиться в зону СВО

Жители Новосибирска старше 50 лет хотят отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщает runews24.

Как заявил командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов, для выполнения задач спецоперации отбор происходит тщательным образом. От будущих бойцов требуют наличие опыта, готовность выполнять поставленные задачи.

Многие новосибирцы старше 50 лет обращаются к Панферову с просьбой взять их на службу, но из-за возраста они не могут быть приняты. Отбор кадров достаточно жесткий и его бы ослабили, если бы существовал недостаток бойцов.

Жители Клина активно собирают помощь жителям Донбасса и участникам СВО

В городском округе Клин собирают вещи для мобилизованных солдат и добровольцев, а также жителей Донбасса, сообщает inklincity.ru.

Работа началась после поручения главы округа Алены Сокольской. Перечислить деньги можно на счёт благотворительного Фонда «Никто кроме нас». Средства идут на покупку экипировки, медицинских препаратов, конкретных вещей, о которых просят мобилизованные.

Кроме того, на территории муниципалитета работают пункты приёма помощи бойцам, куда ежедневно приносят необходимые вещи. Каждый месяц из Клина на Донбасс отправляются гуманитарные конвои. В общей сложности отправлено семь автомашин УАЗ, несколько тонн тактического вооружения и многое другое.

В зону СВО переданы антидроновые ружья, способные за километр обнаружить БПЛА

Бойцы в зоне проведения специальной военной операции получили улучшенные антидроновые ружья, сообщает телеканал «Звезда».

Они имеют встроенный подавитель, который способен обнаруживать и подавлять дрон на дальности до одного километра, когда он еще вне поля зрения российских бойцов. После этого включается режим подавления.