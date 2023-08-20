Спецоперация на Украине 20 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 августа 2023 года.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 104 снаряда

За минувшие сутки Киев выпустил по ДНР 104 боеприпаса, сообщает RT.

Под огнём оказались районы семи населённых пунктов. Речь идёт о Светлодарске, Луганском, Горловке, Зайцево, Гольмовском, Донецке, Макеевке.

В результате атаки были ранены двое гражданских. Повреждения получили пять жилых строения и один объект гражданской инфраструктуры.

Риттер заявил, что ВСУ не удержат контроль над Купянском

Киев не сможет сохранить контроль над Купянском в Харьковской области, так как в рядах украинской армии не хватает солдат, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на американского военного разведчика в отставке Скотта Риттера.

Украины вынуждена перебрасывать батальоны с одной точки на другую. При этом российские военные прорвали оборону противника на харьковском направлении и находятся на пути к Купянску.

Как отметил эксперт, Вооруженные силы РФ дают отпор на всей линии фронта, а на некоторых участках переходят в активное наступление.

Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением Запада о провале украинского контрнаступления, сообщает «Вечерняя Москва».

Дипломат заявил, что на Украине спокойно относятся к таким заявлениям. Министр отметил, что по мнению официальных лиц, генералов и аналитиков, бывшая советская республика должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение нескольких дней.