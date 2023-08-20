Спецоперация на Украине 20 августа: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 августа 2023 года.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 104 снаряда
Под огнём оказались районы семи населённых пунктов. Речь идёт о Светлодарске, Луганском, Горловке, Зайцево, Гольмовском, Донецке, Макеевке.
В результате атаки были ранены двое гражданских. Повреждения получили пять жилых строения и один объект гражданской инфраструктуры.
Риттер заявил, что ВСУ не удержат контроль над Купянском
Киев не сможет сохранить контроль над Купянском в Харьковской области, так как в рядах украинской армии не хватает солдат, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на американского военного разведчика в отставке Скотта Риттера.
Украины вынуждена перебрасывать батальоны с одной точки на другую. При этом российские военные прорвали оборону противника на харьковском направлении и находятся на пути к Купянску.
Как отметил эксперт, Вооруженные силы РФ дают отпор на всей линии фронта, а на некоторых участках переходят в активное наступление.
Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением Запада о провале украинского контрнаступления, сообщает «Вечерняя Москва».
Дипломат заявил, что на Украине спокойно относятся к таким заявлениям. Министр отметил, что по мнению официальных лиц, генералов и аналитиков, бывшая советская республика должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение нескольких дней.
Кулеба считает, что аналитикам следует осторожней прогнозировать неудачи украинских Вооруженных сил.