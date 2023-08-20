Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска пресекли четыре атаки со стороны Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.

По его словам, это произошло на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Передовыми подразделениями группировки при поддержке огня артиллерии и ударов штурмовой и армейской авиации удалось отразить и сорвать четыре попытки атаки штурмовыми группами украинской армии.

Россия ликвидировала боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа украинских солдат. Также в рамках контрбатарейной борьбы удалось уничтожить около 40 артиллерийских позиций противника. Управляемыми бомбами нанесены удары по пунктам временной дислокации и командно-наблюдательным пунктам в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Невское, Серебрянка.