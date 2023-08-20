В Германии назвали два варианта исхода украинского конфликта

Для Украины существуют только два неблагоприятных варианта исхода конфликта, заявил обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети Twitter, которая теперь называется X .

«Он показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство , что на самом деле есть только плохие варианты, и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию», — подчеркнул обозреватель.

Он указал, что одним из вариантов развития событий может быть повторное контрнаступление Украины в 2024 году. Это возможно только в случае продолжения финансирования Западом, уточнил он. Самым «ужасным» для Киева сценарием он назвал контрнаступление России.