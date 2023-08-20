В Пентагоне предупредили о последствиях поставок вооружения Украине

Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине . Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американском министерстве.

Ведомство предупредило о последствиях поставок вооружения Украине. Как указал один из источников, стоящие перед Минобороны США задачи не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе. Газета пишет, что чтобы у США были не только адекватные запасы, но и адекватная производственная и промышленная база, Пентагон должен иметь закупки на более высоком уровне.