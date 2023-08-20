$93.40-0.34101.48-0.70

На Западе рассказали, как Украина поплатится за свои ошибки

Киев поплатится за получение американских кассетных боеприпасов смертями следующих поколений, сообщает AgoraVox.

На Западе рассказали, как Украина поплатится за свои ошибки
© ТАСС

Именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки. Как напоминает издание, во время вьетнамской войны США бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами. Последствия американских бомбардировок продолжили убивать детей и взрослых спустя более чем 50 лет после окончания боевых действий.

В 2006 году исследователи из Йельского университета изучили рассекреченные архивные документы американских ВВС. Как оказалось, бомбардировки Камбоджи были более масштабными, чем предполагалось. С баз в Таиланде и на острове Гуам самолеты Соединенных Штатов совершили более 230 тысяч вылетов, сбросив 2 756 941 тонну взрывчатки на 113 716 целей.

Фактически большая часть американских бомбардировок была сосредоточена на относительно малонаселенных районах Камбоджи и Лаоса. Эти территории использовались вьетнамскими военными в качестве плацдармов. Однако потери среди гражданского населения за восемь лет оцениваются минимум в 150 тысяч человек в Камбодже и примерно в два раза меньше в Лаосе.

Подписанное в 2010 году 123 странами Соглашение по кассетным боеприпасам должно было запретить их применение, разработку, приобретение, хранение и поставку. Однако основные производители — Россия и США, а также другие государства, такие как Китай и Украина, отказались участвовать в договоре.

5
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости