Киев поплатится за получение американских кассетных боеприпасов смертями следующих поколений, сообщает AgoraVox.

Именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки. Как напоминает издание, во время вьетнамской войны США бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами. Последствия американских бомбардировок продолжили убивать детей и взрослых спустя более чем 50 лет после окончания боевых действий.

В 2006 году исследователи из Йельского университета изучили рассекреченные архивные документы американских ВВС. Как оказалось, бомбардировки Камбоджи были более масштабными, чем предполагалось. С баз в Таиланде и на острове Гуам самолеты Соединенных Штатов совершили более 230 тысяч вылетов, сбросив 2 756 941 тонну взрывчатки на 113 716 целей.

Фактически большая часть американских бомбардировок была сосредоточена на относительно малонаселенных районах Камбоджи и Лаоса. Эти территории использовались вьетнамскими военными в качестве плацдармов. Однако потери среди гражданского населения за восемь лет оцениваются минимум в 150 тысяч человек в Камбодже и примерно в два раза меньше в Лаосе.