Киев решил ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве

Украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве, сообщил аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк. Об этом информирует портал Business Insider.

«Украинские генералы решили выложить все свои фишки на стол, предложив всё, что они намерены использовать», — сказал Кларк.

При этом он выразил мнение, что контрнаступление продлится ещё два месяца.

Ранее журналист Юлиан Репке заявил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.