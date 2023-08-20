Последствия применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов в зоне специальной военной операции (СВО) придется разребать потомкам, пишет французское издание AgoraVox.

По словам автора, Киев позабыл уроки истории. Журналист напомнил, как во времена Вьетнамской войны США бомбардировали Лаос и Камбоджу кассетными снарядами, из-за этого люди погибают от этих боеприпасов и сегодня. Он призвал власти Украины изучить историю использования боеприпасов, «которые сейчас отправляет им их американский покровитель».

«Ведь жертвами будут их внуки, а не дети в Соединенных Штатах. И именно украинским внукам придется ответить и оплачивать счета за эти поставки», — предупредил автор.

Он уверен, что украинцы заплатят за кассетные снаряды от США смертями своих внуков.